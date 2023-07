Operaio morto sul lavoro, due anni di pena per l’ad di Volvo Group

L’incidente che costò la vita a Leonardo Scarpellini è del 19 gennaio 2017. Siamo nell’officina della Volvo Truck di Boltiere. Scarpellini, 24 anni, era stato assunto come meccanico dal 2015. Quel giorno perse la vita mentre cambiava le sospensioni di un autocarro. Una molla esplose e lo colpì al torace. A processo per quell’infortunio sul lavoro, l’amministratore delegato di Volvo Group Retail Italia, Giovanni Lo Bianco, francese, residente Oltralpe. Anche lui come i preposti avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle regole e delle procedure in materia di sicurezza. Ieri la sentenza (giudice Patrizia Ingrascì) che ha condannato Lo Bianco a due anni (pena sospesa e non menzione) e al risarcimento all’associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che si è costituita parte civile. Due anni quanti ne aveva chiesti il pm Raffaella Latorraca. I famigliari di Scarpellini, presenti in aula fin dalla prima udienza, non hanno commentato. Per Lo Bianco, l’avvocato Tomaso Cortesi aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Sull’eventuale ricorso in appello, l’avvocato ha spiegato: "Prendiamo atto della sentenza, leggeremo le motivazioni e valuteremo la proposizione del ricorso". Rivolgendo poi un pensiero alla vittima: "Rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia di Leonardo". Un incidente che si rivelò fatale per Leonardo Scarpellini. La procedura per tale operazione era stata codificata dall’azienda e "resa fruibile da tutti i lavoratori", aveva ricordato nella requisitoria la pm. Secondo tale procedura, l’aria compressa non andava usata e il mezzo doveva essere depressurizzato. Ma secondo i consulenti, invece, il meccanico aveva eseguito la manovra mantenendo l’aria compressa nel circuito. Quindi, tra i punti centrali, c’era se l’ad si preoccupò che ci fosse un adeguato flusso di informazioni che avrebbe dovuto permettergli di conoscere eventuali prassi non in linea con le indicazioni. F.D.