Olimpia e Nazionale i passi di una carriera da vero vincente

Sandro Gamba, all’anagrafe Alessandro

è nato a Milano il 3 giugno 1932. È membro

del ’’Naismith Memorial Basketball Hall of Fame’’

dal 2006 e del ’’FIBA

Hall of Fame’’ dal 2023

in qualità di allenatore, nonché dell’Italia Basket Hall of Fame in qualità

di giocatore. Dieci volte campione d’Italia con

la maglia dell’Olimpia Milano da giocatore, Gamba ha capitanato

la nazionale italiana

(nella quale ha debuttato nel 1952) ai Giochi olimpici estivi di Roma 1960.

Si ritira dal gioco nel 1965 per diventare allenatore.

Nel 1979 Gamba diventa allenatore della nazionale italiana, ruolo che ricoprirà due volte, una prima dal 1979 al 1985, per poi tornare dal 1987 al 1992. Sotto la sua guida

la squadra partecipa

alle Olimpiadi di Mosca 1980 (portando a casa

una medaglia d’argento),

Los Angeles 1984,

e a sette campionati europei, vincendo un oro nel 1983, un bronzo nel 1985 e un argento nel 1991.

Ha disputato inoltre,

i Goodwill Games di Seattle del 1990.