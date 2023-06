Offerte di lavoro in Lombardia, Idraulico, Impiegato, Magazziniere, Barman, Operaio e Assistente ai Bagnanti

Idraulico, 1 posto. Contratto: apprendistato, 40 ore settimanali. Sede di lavoro: Locate Varesino. Centro per l’impiego di Appiano Gentile: codice 17231. Impiegato sviluppatore software, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato, decreto flussi. Sede di lavoro: Lomazzo. Centro per l’impiego di Appiano Gentile: codice 17307. Giovane magazziniere, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Carugo. Centro per l’impiego di Cantù: codice 17343. Barman, 1 posto. Contratto: tempo determinato di 4 mesi. Centro per l’impiego di Como: codice 17339. Operaio, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Albese con Cassano. Centro per l’impiego di Erba: codice 17328. Assistente ai bagnanti, 6 posti. Contratti: tempo determinato 4 mesi. Sede di lavoro: Menaggio. Centro per l’impiego di Menaggio: codice 17336