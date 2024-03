Obiettivo playoff. Ma le rondinelle ora devono cambiare marcia

Nonostante

l’immeritata sconfitta subita a Parma, il Brescia è rimasto in zona play off ed ora è al lavoro per dimostrare sabato col temibile Catanzaro di poter credere negli spareggi. Le Rondinelle, che riprenderanno la loro preparazione questa mattina, ieri hanno sostenuto una doppia seduta che ha visto il rientro di Bjarnason (dopo il permesso per la nascita del figlio) e l’assenza di Cartano per indisposizione. Per il resto ha lavorato a parte Paghera, mentre ha continuato le cure Andrenacci. Prosegue anche il recupero di Lezzerini, che è impegnato in esercizi sempre più specifici. La formazione di Maran, che spera di poter ritrovare a tempo pieno Cistana, è davanti alla fase decisiva della stagione. Virtualmente assegnati i primi quattro posti per i play off, ne rimangono ancora due alle ricerca di un legittimo proprietario. Un traguardo che in questo momento fa gola ad almeno sei pretendenti racchiuse nel piccolo spazio di due punti. In effetti da quota 38, dove si trova il Brescia, fino al duo emiliano, Modena e Reggiana, ferme a 36 punti, e passando al trio che si trova a metà strada (Pisa, Cittadella e Sampdoria), tutto può ancora succedere. Luca Marinoni