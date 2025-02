Nuovo palazzetto di Bergamo . Bando europeo da dodici milioni

Un passaggio decisivo per riuscire ad aprire il cantiere a giugno e consegnare la struttura a settembre 2026 alle squadre orfane del proprio campo di gioco. È online il bando di gara europeo da oltre 12 milioni di euro per assegnare alle imprese i lavori per il nuovo palazzetto dello sport di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, che andrà a sostituire quello vecchio, in piazzale Oberdan, dove verrà realizzata la nuova Gamec (Galleria d’arte moderna e contemporanea). A dare notizia della pubblicazione della procedura (per presentare le offerte c’è tempo fino al 12 marzo alle ore 13) è Costim, stazione appaltante che per il Comune realizzerà l’opera di urbanizzazione, risvolto pubblico generato da Chorus Life, lo smart district firmato dalla famiglia Bosatelli inaugurato lo scorso mese di novembre tra via Serassi e via Bianzana. Il nuovo palazzetto dello sport vede anche la partecipazione del Comune di Bergamo che, in aggiunta ai 7 milioni di euro messi dal privato, ha stanziato 6 milioni di risorse attinte dalle casse comunali, ad eccezione del milione di euro finanziato lo scorso dicembre dallo Stato con il bando “Sport e periferie“. Visto il peso economico dell’opera, è stato necessario bandire una gara di rilievo europeo, procedura già avallata da Anac (Autorità nazionale anticorruzione), come da prassi. La durata dei lavori è fissata in 450 giorni (circa 15 mesi), con l’inizio previsto a giugno e la fine a settembre 2026. La nuova struttura ospiterà eventi sportivi e culturali per un massimo di 2.500 spettatori (che con una variante al progetto arriveranno a 3mila). Si potranno disputare competizioni di pallavolo femminile fino alla serie A1 e di pallacanestro maschile fino alla serie B. L’edificio avrà una forma quasi quadrata, alto circa 17 metri. Sul tetto ci sarà una terrazza, da usare per l’uscita post-partita o in caso di emergenza. Previsti 290 parcheggi.

Michele Andreucci