No a Patrick Zaki, il conflitto agita il Comune . Presidio per la Palestina con le associazioni

Presidio di solidarietà con il popolo palestinese in piazza Garibaldi. Lo hanno convocato per oggi Insieme per la Palestina e Associazione di Amicizia Italia-Palestina alle 16, mentre ancora non si placa la discussione e le polemiche sulla scelta della Loggia di non illuminare il palazzo comunale con i colori di Israele, sollevata dal centrodestra bresciano e dall’associazione Italia-Israele di Brescia. La scelta, alla fine, è ricaduta sul posizionamento del bandiera della pace. Una posizione netta, invece, il Comune l’ha presa scegliendo di non chiamare Patrick Zaki come testimonial del Festival della Pace che si aprirà il 10 novembre, dopo le sue parole su Israele andrebbe revocato anche il “Premio Brescia per la Pace“: per questo i consiglieri Fabio Rolfi, Mattia Margaroli, Massimo Battagliola, Massimo Tacconi e Paolo Fontana hanno fatto sapere di aver presentato un ordine del giorno da discutere in Consiglio comunale.