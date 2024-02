Nespoli in Croazia non sbaglia un colpo

Il signore delle frecce azzurre è sempre Mauro Nespoli. Il lombardo di Voghera, nel weekend, si è laureato campione europeo indoor di tiro con l’arco, a Varazdin, in Croazia. L’italiano si è imposto allo shoot off per 6-5 (10-9), dopo una lunga lotta con l’israelino Itay Shanny. L’avversario è subito partito forte andando sul 2-0 (29-28). Nespoli ha poi pareggiato i conti con il 30-27 del secondo parziale. Assoluta parità nel terzo dove nessuno ha avuto la meglio (29-29). L’arciere italiano si è trrovato sotto e nonostante il momento complesso ha vinto prima il set per 30-28 e poi si è preso anche lo shoot off 10-9 che gli è valso l’oro. In chiave lombarda bene pure Lucilla Boari che ha vinto il bronzo, battendo per 7 a 1 la slovacca Barankova. Gli azzurri hanno chiuso la rassegna vincendo 19 medaglie.

Giuliana Lorenzo