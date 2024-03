Nella ’’Sprint’’ titolo a Rossi e Compagnoni

Giovanni Rossi e Giulia Compagnoni sono i nuovi campioni italiani della sprint: i due valtellinesi si sono imposti nella prova senior nella rassegna proposta a Forni Avoltri, in provincia di Udine, che ha visto Luca Tomasoni e Lisa Moreschini cogliere il titolo under 23 con Leonardo Taufer e Clizia Vallet a segno nella prova juniores. Nella finale senior, Rossi ha preceduto Andrea Prandi e Nicolò Canclini mentre Compagnoni si è lasciata alle spalle Maria Di Theocaris. Tra gli under 23, Luca Tomasoni ha preceduto Pietro Festini Purlan, con Rocco Baldini in terza posizione; al femminile Lisa Moreschini pronta a fare suo il duello con Katia Mascherona e Samantha Bertolina a cogliere il bronzo.

Scendendo tra gli junior, Leonardo Taufer ed Erik Canovi hanno dato vita ad un testa a testa che he premiato Taufer per tre soli decimi di secondo, con Hermann Debertolis in terza piazza. Successo più ampio per Clizia Vallet tra le junior davanti a Anna Pedranzini e Caterina Cioccarelli. In gara anche la categoria under 18 che ha salutato i successi di Enrico Pellegrini su Lorenzo Milesi e Luca Curioni, e di Vanessa Marca su Martina Scola e Annalisa Pitscheider.