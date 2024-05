Moustapha Cissé ha fatto bella la Dea. Ora c’è il Catania

Un altro obiettivo raggiunto per l’Atalanta u23 approdata alla fase nazionale dei playoff di serie C dopo aver superato i due turni di playoff del raggruppamento ’’ovest-est’’.

Ora i nerazzurri nel primo turno dei playoff nazionali affronteranno il Catania, testa di serie grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C: la gara di andata si disputerà al comunale di Caravaggio domani, mentre il ritorno sabato 18 allo stadio “Angelo Massimino”, storico impianto degli etnei.

Baby Dea che in una settimana, sfruttando il fattore campo, ha superato a Caravaggio martedì il Trento, battuto per 1-0, e sabato il Legnago, pareggiando per 1-1, avendo il vantaggio di poter giocare con due risultati su tre grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato con il quinto posto.

Entrambi i gol nerazzurri sono stati segnati dal 21enne bomber Moustapha Cissé, quattro gol consecutivi nell’ultimo mese.

Il centravanti guineano, un gol in serie A all’esordio nel gennaio 2022 a Bologna, venti presenze e due gol in B lo scorso anno tra Pisa e Sud Tirol, è il cannoniere stagionale dei nerazzurri con 8 gol. In questa stagione ha ricevuto anche cinque convocazioni da Gasperini in prima squadra, giocando un minuto nel suo debutto in Europa League a dicembre sul campo dei polacchi del Rakow.

Fabrizio Carcano