Il covo di Lupin è un bazar del furto: dalle moto alle borse griffate rubate. Un bottino da un milione

Bergamo, 6 giugno 2024 – Una sorta di bazar, con dentro un po’ di tutto. Dalle moto rubate alle scarpe e alle borse tutte di marchi griffati. La merce - sequestrata - era nascosta in alcuni garage di una ditta a Segrate. Il valore sfiora il milione di euro. Dopo una lunga e complessa indagine i carabinieri della Sezione operativa di Bergamo hanno arrestato un 32enne ucraino in flagranza del reato di ricettazione. L’arresto è avvenuto il 19 ottobre 2023, ma solo ora la notizia è trapelata dopo che l’autorità giudiziaria ha dato il via libera, a conclusione di indagini che hanno interessato più persone in diversi luoghi del nord Italia.

L’attività investigativa è partita all’indomani di un ingente furto di motociclette avvenuto il 7 ottobre 2023 nella sede di un importante rivenditore di motoveicoli di Albano Sant’Alessandro. In quell’occasione i ladri si erano introdotti all’interno del fabbricato praticando dei fori nei muri e avevano sottratto ben 20 moto, per un danno del valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Le indagini hanno permesso di accertare (grazie anche alla visione dei filmati di videosorveglianza) che le moto venivano caricate a bordo di un furgone successivamente individuato e pedinato fino a quando è arrivato all’interno di un piazzale di una ditta che ha in gestione diversi box nel comune di Segrate. Qui è avvenuto l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il sospettato, il 32enne ucraino intento a scaricare dei motocicli dal furgone. L’ucraino veniva pertanto dichiarato in stato di arresto per il reato di ricettazione in flagranza. La misura precautelare veniva convalidata in sede di direttissima ma all’uomo, che fino a quel momento era incensurato, non veniva applicata alcuna misura cautelare. I militari hanno notato che all’interno del piazzale della ditta di Segrate vi era anche un altro furgone Iveco Daily con targa polacca. Vicino vi erano tre individui di nazionalità est-europea che erano intenti a prelevare capi d’abbigliamento da un box per poi caricarli a bordo del veicolo. Gli investigatorisi sono convinti che all’interno del box potesse esserci altra merce rubata e hanno deciso di intervenire. Due persone sono riuscite a darsi alla fuga mentre il terzo, un moldavo, è stato fermato e denunciato per ricettazione.

