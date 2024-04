Costa Volpino piange Bruno Petenzi: addio al fabbro morto un mese dopo l’incidente in e-bike

Costa Volpino (Bergamo) – Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Bruno Petenzi, fabbro di 56 anni di Costa Volpino, è morto un mese e mezzo dopo essere stato investito mentre era in sella alla sua e-bike. L’incidente il 12 marzo scorso vicino al cimitero di Corti. A investirlo, una Fiat Panda condotta da un75enne residente a Costa Volpino. Erano le 19,30 quando all’incrocio tra via XXV aprile e via Aria Libera, a Costa Volpino, era arrivata al 112 la richiesta di intervento per un incidente.

Il rumore provocato dall’impatto tra la e-bike di Petenzi e l’auto, aveva richiamato l’attenzione di diversi residenti della zona. I primi a prestare i soccorsi al 56enne erano stati alcuni automobilista di passaggio, con loro anche un 23enne, volontario per la Croce Blu di Lovere, che abita poco distante dal punto in cui si era verificato l’impatto. Intuita la gravità della situazione non ci aveva pensato due volte per soccorrere il ferito, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Al loro arrivo, i sanitari arrivati con l’elisoccorso decollato da Como, avevano trovato il ciclista privo di sensi: dal capo aveva perso molto sangue. Avevano dovuto rianimarlo prima di stabilizzarlo per essere poi trasportato al Poliambulatorio di Brescia, dove era arrivano in condizioni gravissime. Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva per diverse settimane, però da quell’incidente Bruno Petenzi non si è più ripreso.