Monza si gioca il primo match point con Civitanova

L‘attesa è finita: una settimana dopo la vittoria casalinga all’Opiquad Arena valsa un pesantissimo 2-0 nella serie, la Mint Vero Volley Monza torna in campo controtro la Cucine Lube Civitanova, in una gara-3 che potrebbe essere l’ultima di questo quarto di finale. I brianzoli oggi alle 18 si giocheranno il primo match point all’Eurosuole Forum contro i vice-campioni d’Italia, reduci anche dalla sconfitta in casa dell’Itas Trentino nella semifinale d’andata di Champions League. I marchigiani, che in cinque confronti diretti stagionali hanno vinto una sola volta, puntano a tornare a giocare in Brianza tra altri sette giorni mentre Thomas Beretta e compagni sognano di chiudere i conti, meritandosi un posto tra le fantastiche quattro che si giocheranno poi lo scudetto. Coach Massimo Eccheli per ora tiene i piedi per terra: "Ci aspetta un’altra durissima battaglia e non ci saranno concesse distrazioni o cali di tensione. Dovremo presentarci a Civitanova, carichi di entusiasmo e consapevoli delle nostre qualità: tutto il resto lo racconterà il campo". L’unico dubbio è legato agli schiacciatori, con i canadesi Stephen Maar ed Eric Loeepky che si giocheranno i due posti a disposizione con il giapponese Ran Takahashi.A.G.