Montichiari diventa Tricolore

Manca un mese all’appuntamento che, dopo ventisette anni, riporterà la ginnastica artistica di alto livello in provincia di Brescia. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio, infatti, il PalaGeorge di Montichiari ospiterà la prima tappa dell’edizione 2024 del Campionato Italiano. Il primo giorno della competizione sarà dedicato al programma della serie B, mentre il secondo indirizzerà la luce dei riflettori verso la serie A. Un evento che, grazie al Comitato organizzatore guidato dalla Ginnastica Treviolo, non solo punta a confermare l’elevata caratura raggiunta da questo sport, ma è pronto a ribadire il legame che esiste tra l’artistica ed un territorio come quello bresciano, che vanta campioni di assoluto prestigio come Vanessa Ferrari, che sarà testimonial della manifestazione che aprirà l’anno delle Olimpiadi di Parigi. Luca Marinoni