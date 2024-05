"Mola mia, mola mai": che urlo la Goggia

Una Dea dello sci pazza per la vittoria in Europa League della Dea Atalanta. La dea in questione è Sofia Goggia, una delle campionesse dello sci alpino e mondiale, che da bergamasca doc ha seguito il cammino dell’Atalanta in EL fino alla finale di Dublino. "Forza Dea, mola mia, mola mai". E quel "mola mia" (non mollare) è un must per la trentunenne fuoriclasse bergamasca, perché se c’è una sportiva che nella sua vita non ha mai mollato, rialzandosi dopo ogni batosta, è proprio Sofia Goggia. Ieri dopo la vittoria della coppa, la Sofi ha sintetizzato bene sui social… "Bergamo means… mola mia" (Bergamo significa mola mia). Sofia, campionessa olimpica in discesa libera a Pyeongchang e vincitrice fra l’altro di 4 coppe di discesa, nella sua carriera ha subito una serie impressionante di infortuni ma ogni volta ha saputo rialzarsi, grazie al lavoro e alla fatica, ad una resilienza, insomma, fuori dal comune.

"Gasperini è un ottimo allenatore. Sono felice per lui. Lo additavano come colui che non sapeva vincere una finale. È una persona con ottimi valori, mi piace molto". Fulvio D’Eri