Caprino Bergamasco (Bergamo), 7 luglio 2019 - La provincia di Bergamo sarà ben rappresentata alla fase finale nazionale di Miss Italia 2019. Il merito è di Mariagrazia Donadoni, 18 anni, di Caprino Bergamasco, che ha vinto la fascia Miss Rocchetta Lombardia. La signorina Donadoni, 175 centimetri, ha trionfato nella finale regionale di Triuggio, in Brianza, precedendo in classifica 24 agguerrite aspiranti Miss Italia.

Mariagrazia, occhi verdi e capelli castani, vive con mamma Carolina e papà Massimo, che alla lontana è parente di Roberto Donadoni, l’ex centrocampista esterno di Atalanta e Milan. La famiglia di Mariagrazia è originaria di Costa Imagna. Va sottolineato che quest’anno la fanciulla di caprino Bergamasco ha vinto tutte le selezioni alle quali ha partecipato e ciò è sicuramente di buon auspicio in vista della fase nazionale di Miss Italia che anche nell’edizione 2019 forse si svolgerà in due sedi, Jesolo per la prefinale e Milano, in uno studio televisivo, per la diretta della finale. L’avventura di Mariagrazia al concorso Miss Italia 2019 è iniziata alla tenuta “Il Piajo” di Nembro in cui ha conquistato la fascia “Miss La Notte delle Miss”, assicurandosi il posto per le finali regionali. Si è poi cimentata con successo in Miss Bergamo al Golf Club Ai Colli. L’organizzatrice Alessandra Riva l’ha fatta partecipare pur essendo già promossa alle regionali per consentirle di conquistare la fascia “Bergamo” ritenuta prestigiosa per le bellezze orobiche. Mariagrazia non ha gareggiato a Bellagio nella prima regionale 2019 di Miss Italia per motivazioni legate agli esami di maturità: si è diplomata da pochi giorni al liceo linguistico di Merate, nel Lecchese. Però a Triuggio, nella seconda regionale, ha centrato il successo.

Il titolo Miss Rocchetta Lombardia rimane di proprietà bergamasca; nel 2018 l’aveva conquistato a Carate Brianza l’avvenente Emma Reina, che abita in centro del capoluogo orobico. Emma era presente come madrina alla serata di Triuggio e ha ceduto la sua corona a Mariagrazia. nLa prima classificata di Miss Rocchetta 2019 ha iniziato a lavorare come modella all’età di 14 anni e nel 2017, in Spagna, si è aggiudicata il titolo “The best model of Europe”. L’esperienza in Spagna –ha spiegato Mariagrazia – mi ha permeso di crescere dal punto di vista professionale”. Quella di Truggio è stata una serata trionfale per la bellezza “made in Bergamo”: al secondo posto si è classificata Melissa Arnoldi, 20 anni, di Dalmine, e terza la comasca Iryna Nicoli di Lanzo d’Intelvi. Le 25 protagoniste hanno sfilato davanti alla giuria presieduta da Emanuele Martinengo (in rappresentanza di Acqua Rocchetta) e altresì comprendente la ballerina Giulia Piscina protagonista di “Colorado” e altre trasmissioni delle reti Mediaset. Anche Melissa Arnoldi ha la possibilità di centrare presto la qualificazione alla fase finale nazionale: potrà partecipare alle regionali di Saronno (giovedì 11 luglio)e Lovere (venerdì 12).