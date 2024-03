Minaccia con un’ascia un agente della Locale. Lui spara un colpo

Per sfuggire alla cattura avrebbe minacciato di aggredire con un’ascia un agente della Polizia locale di Bergamo. E così hanno dovuto esplodere un colpo di pistola sul terreno. Solo a quel punto, secondo la ricostruzione dell’accusa, un palestinese senza fissa dimora di 47 anni si è arreso. È scattato così l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso dell’arma. L’episodio è accaduto alle 12,40 di giovedì in via dei Prati, nel quartiere di Campagnola. Ieri il giudice Roberto Palermo ha convalidato l’arresto e disposto il carcere. Dal quale l’uomo era uscito a dicembre. L’8 marzo era stato arrestato con 50 grammi di hascisc e il tribunale aveva disposto il divieto di dimora nella Bergamasca, che il 47enne non ha osservato.