Milano-Torino doppia sfida da non perdere

Mattinata di grande calcio sull’asse Milano-Torino per l’ultimo turno del girone di andata del campionato Primavera 1: alle 11 i campioni d’inverno dell’Inter saranno ospiti della Juventus (dodicesima in classifica), mentre il Milan alle ore 13, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Fiorentina, se la vedrà con il Torino, reduce dalla vittoria in Coppa proprio contro i nerazzurri di Chivu.

Il club di viale della Liberazione, nel frattempo, prosegue nello sfoltimento della rosa e dopo Zuberek, ceduto in prestito alla Ternana, e Zefi, approdato alla Roma, la società saluta Gabriele Vedovati, attaccante classe 2005, trasferito a titolo definitivo al Sassuolo. Tommaso Guercio, difensore classe 2005, è vicino a seguire Vedovati in neroverde mentre il centrocampista Tommaso Ricordi è finito nel mirino del Como.

In casa rossonera Abate accoglie in gruppo Marco Pellegrino per la sfida ai granata: il giovane difensore argentino, che è fuori dallo scorso 29 ottobre a causa di una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, dovrebbe giocare un tempo.

Ila.Ch.