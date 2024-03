Da quest’anno è stato inserito il play-in sull’esempio di quel che succede in NBA. La motivazione è quella di allargare la partecipazione alla seconda fase a più del 50% delle squadre (10 su 18) e per evitare squadre con più vittorie che sconfitte rimanessero escluse dai playoff. Le prime 6 vanno ai playoff, mentre dalle formazione dal 7° al 10° posto ne usciranno ulteriori due per completare i quarti di finale. S.P.