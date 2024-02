Milano ritrova il sorriso, Verona è costretta alla resa

Ogni tanto l’Allianz Milano si scorda, non sempre per propri demeriti ma spesso sì, il suo potenziale. Dopo un po’ di schiaffoni e di punti persi, la formazione di Piazza finalmente s’è desta. Milano contro la Rana Verona, che era imbattuta dal 21 gennaio, si impone per 3 set a 0. Ora, la classifica è sempre più corta con Milano, Monza e gli scaligeri a 33 punti. A inizio match l’opposto della Rana Verona, Keita che poi durante l’incontro verrà più che contenuto, prova a mettere in difficoltà gli avversari. I ragazzi di Piazza trovano fiducia e mettono pressione dai nove metri. L’apporto di Vitelli al centro e la concretezza di Mergarejo aiutano i padroni di casa che vincono il primo. La partita prosegue a ritmi serrati e come accaduto nel parziale precedente. L’Allianz non scappa del tutto tanto che c’è il riaggancio sul 20 pari. Al servizio e in ricezione, con un Damiano Catania sempre sul pezzo, i padroni di casa mantengono alta la concentrazione e si portano sul 2 a 0. Il terzo inizia nel segno di Vitelli che in battuta porta i suoi sul 3 a 0. La compagine di casa si trova la strada spianata e chiude vincendo la partita.

MILANO-VERONA: 3-0 (25-20; 25-23; 25-16).

Giuliana Lorenzo