Milano Quanta campione d’inverno. Tessari: "Ma è uno sport in crisi"

Per una Milano di hockey ghiaccio che annaspa tra mille difficoltà nell’ultima categoria italiana, c’è una Milano di hockey in-line che si afferma anche quest’anno come una delle principali realtà di questa disciplina. L’Hockey Club Milano Quanta maschile si è laureato campione d’inverno al termine della prima fase stagionale di Serie A. Nell’ultima giornata i rossoblù hanno vinto 4-1 in trasferta con Asiago -imbattuta tra le mure amiche prima di questo scontro- e hanno chiuso la Regular Season al primo posto con 40 punti, frutto di 14 vittorie in altrettante gare di cui due ai supplementari. Milano ha anche la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato, oltre che un proprio giocatore come capocannoniere: Andrea Bellini, classe 1995, è a quota 19 gol.

Numeri che rendono i meneghini i principali favoriti per il titolo e che riempiono di soddisfazione il loro Presidente, Riki Tessari: "La vittoria con Asiago e il primo posto certificano l’ottimo lavoro che abbiamo svolto in questa prima parte di stagione e ci permettono di affrontare la seconda fase con il morale alto. Sapevamo di avere un’ottima squadra e di aver fatto una buona programmazione ad inizio stagione. Lo Scudetto è un obiettivo, inutile nascondersi, ma di certo il vantaggio (un solo punto di distacco sull’Asiago, nda) è minimo e mancano ancora tante partite".

Sabato i milanesi giocheranno la prima giornata di Master Round in trasferta col Verona e proseguiranno la caccia verso l’undicesimo Tricolore. Ma Tessari dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana a novembre, punta al triplete: "Siamo molto concentrati anche sulle fasi finali di Coppa Italia che si giocheranno il secondo weekend di febbraio".

Il Milano Quanta ha anche una buona squadra a livello femminile: l’inizio in campionato, con 3 ko in 4 gare, non è stato dei migliori ma le rossoblù, anche loro vincitrici della Supercoppa Italiana, hanno le carte in regola per fare una stagione significativa. In generale, complice una struttura societaria importante come quella del Quanta Club, i milanesi sono la realtà più solida nell’hockey in-line. Tuttavia la disciplina naviga in pessime acque e già da diverso tempo perde iscritti anno dopo anno. Il caso più lampante è stata la mancata iscrizione, all’attuale Serie A, del Vicenza campione d’Italia nel 2022/2023. E sempre in questa stagione le squadre del massimo campionato di hockey su rotelle sono diminuite da 10 a 8.

Elementi che preoccupano molto Tessari: "La situazione generale di questo sport è disastrosa. In diverse realtà manca totalmente la capacità di programmazione. E soprattutto manca la capacità di promuovere la disciplina a livello giovanile. Sia le società che la federazione sono entrambe colpevoli: quando costruisci una casa devi partire dalle fondamenta. In questo caso bisognerebbe provare a ripartire dai giovani". Alessandro Stella