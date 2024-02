Milano Quanta-Asiago. Torna il match scudetto e si accende la rivalità

Sarà lo scontro diretto di sabato sera (ore 20.30 al Quanta Club) a stabilire chi tra Milano Quanta e Asiago Vipers chiuderà al primo posto il Master Round di Serie A, approcciando così i playoff Scudetto coi gradi di favorita. La classifica parla chiaro: i meneghini, distanti tre punti dai rivali veneti, sono obbligati a vincere se vogliono riconquistare la vetta. Dopo un inizio febbraio complicato con le dolorose sconfitte proprio contro i Vipers tra Serie A e Coppa Italia e il mezzo passo falso col Verona, il Quanta sembra aver ritrovato la giusta strada grazie all’ultima netta vittoria per 7-2 sul campo del Legnaro. Un successo mai in discussione per i rossoblù andati in rete con sei marcatori differenti: doppietta per Ferrari, Bellini, Erman, Gambin e Brianzoni. E proprio quest’ultimo ha parlato così a fine gara: "Dopo aver perso punti in casa contro Verona, siamo riusciti a darci una scossa giocando una partita, dominata per la maggior parte del tempo. I tre punti sono ottimi per rimanere in corsa con Asiago. Ma sabato sera contro di loro non saranno ammessi errori". Asiago finora imbattuta nel Master Round andrà a Milano provando a far valere il vantaggio psicologico ottenuto grazie ai successi negli ultimi scontri diretti.

Alessandro Stella