Milano da urlo, è semifinale. Impresa storica a Piacenza

Ci sono volute cinque gare, tirate e combattute fino all’ultimo pallone affinchè Milano si garantisse la seconda semifinale scudetto di fila di Superlega. Sono infatti i lombardi a vincere 3 set a 0 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e a continuare a sognare il tricolore. Ora, la domenica di Pasqua, in un remake della semifinale della Del Monte Coppa Italia 2024 e dei quarti scudetto dello scorso anno, sarà sfida alla Sir Susa Vim Perugia, che ha battuto in tre partite Verona. Comunque vada grazie all’accesso alla semifinale i lombardi si garantiscono la possibilità di giocare una coppa europea, da capire se sarà Cev Cup o Champions. Il match inizia nel segno di Yuri Romanò, diventato papà nelle ultime ore. Piacenza prova a scappare subito ma Milano rimane sempre alle calcagna. Menzione speciale per i recuperi di Damiano Catania che anche in gara 4 aveva mostrato tutto il repertorio. Si lotta su ogni pallone e solo verso la fine è l’Allianz ad alzare il livello, a spingere al servizio e a vincere il set. I primi scampoli di gioco del secondo sono uguali all’inizio dell’incontro: sono i padroni di casa a fare subito un mini break. Porro chiama spesso in causa Reggers, che dopo uno spento parziale, trova un po’ di ritmo, così come Simon. Piacenza riesce a rimanere sempre avanti nel punteggio ma sul 17 pari si disgrega anche per merito della pressione di Milano. Dalla panchina Coach Anastasi grida “ci vuole personaltà”, ma la frase motivazionale non fa breccia tra i suoi che si arrendono e vanno sotto sul 2 a 0. La Gas Sales tenta di reagire e partire bene nel terzo sfruttando l’uomo più in forma dei suoi, Romanò. I ragazzi di Piazza e ormai tutti lo dovrebbero sapere tutti, non cedono di un centimetro e al primo match ball chiudono e volano in semifinale.In un finale al cardiopalma con un lungo video check negli ultimi minuti di gioco alla fine pure Monza vola in semifinale battendo 3 set a 1 la Lube: sfiderà Trento.

CIVITANOVA-MINT VERO : 1-3 (23-25; 23- 25; 25 -20; 22-25).

PIACENZA-ALLIANZ MILANO: 0-3 (21-25; 21-25; 22-25).