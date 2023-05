Mensa, pulizie e vendita Gli addetti più richiesti

Addetto mensa, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Lonato del Garda. Centro per l’impiego di Desenzano del Garda: codice 37332. Cuoco,1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Monno. Centro per l’impiego di Breno: codice 37255. Muratore, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Darfo. Centro per l’impiego di Darfo Boario: codice 37304. Manutentore impianti, 4 posti. Contratto: da definire. Sede di lavoro: Torre Pallavicina. Centro per l’impiego di Orzinuovi: codice 37220. Addetto vendita, 2 posti. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Corte Franca. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37248. Addetto alle pulizie, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36998. Elettricista, 5 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36876. Operatore socioassistenziale, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Casalbuttano ed Uniti. Centro per l’impiego di Leno: codice 37224