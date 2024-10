Bergamo, 16 ottobre 2024 – Una carpa da record vive nel lago d’Endine, nella Bergamasca: ben 35 chili, la più pesante che sia mai stata certificata nelle acque libere italiane.

La scoperta del titano risale a domenica scorsa, 13 ottobre, durante la ‘Maratona internazionale benefica di Carpfishing’ organizzata da ‘Carpfishing Italia’ e dall’’Asd Carpfishing Endine 139’.

A pescare l’esemplare, su una barca al largo di località Legner, a Monasterolo del Castello, sono stati Alessandro Barbin e Samuele Montecchio, due ragazzi di Anguillara Veneta del ASD carp team anguillara veneta. La notizia, corredata da una fotografia, è apparsa anche sul profilo Facebook del Comune di Endine Gaiano.

Maxi carpa da 35 chili nel lago di Endine, raggiunto un nuovo record (Foto facebook)

Dopo una cattura parecchio laboriosa, i due pescatori sono subito tornati a riva per pesare la carpa. Depositata sulla bilancia, come da rito, la grande sorpresa: 35,34 chili, un chilo e 240 grammi in più rispetto alla detentrice del precedente record italiano, un’altra regina pescata nel luglio del 2023, sempre nel lago d’Endine, da Nicolò Esposito di Cenate Sotto. L’animale ha così fissato un nuovo record, entrando di diritto nella lista delle carpe che hanno fatto la storia del lago d’Endine. La carpa è stata poi liberata e fatta tornare nei fondali fangosi del suo habitat naturale.