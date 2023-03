Martinengo, caso di tubercolosi all’asilo nido: scatta il piano di sorveglianza

Il nido comunale di Martinengo

Martinengo (Bergamo) – Preoccupazione all’asilo comunale di Martinengo (Bergamo) dov’è stato segnalato un caso di tubercolosi.

Non è ancora chiaro se l’infezione sia stata individuata in un bambino o in uno degli adulti che lavorano nella struttura, nella quale sono accuditi 52 bimbi.

Ats in videoconferenza

Maggiori dettagli, e anche indicazioni su come procedere, si avranno domani pomeriggio, giovedì 23 marzo, quando l’Unità Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive di Ats terrà una videoconferenza con i responsabili del nido e l'amministrazione comunale.

I test cutanei

È già stato deciso comunque che a partire da venerdì mattino verranno eseguiti i test cutanei (Mantoux) sui piccoli ospiti e sul personale, per capire se ci sia un eventuale focolaio di infezione.

Piano di sorveglianza

La sorveglianza, che coinvolgerà anche i contatti dei bimbi e dei lavoratori, durerà 12 settimane. Pediatri e medici di famiglia della zona sono stati informati per aumentare l’attenzione sui possibili sintomi della malattia.