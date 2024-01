Malore per un escursionista al rifugio in alta quota. Salvo grazie all’ovovia

Un escursionista di 57 anni ieri all’alba ha accusato un grave malore al rifugio Luigi Albani, a duemila metri sulla Presolana, in Val di Scalve, nella Bergamasca. I volontari del Soccorso Alpino hanno impiegato oltre due ore a soccorrerlo e trasferirlo in ospedale a Piario, perché l’eliambulanza non poteva raggiungere il posto a causa della nebbia. Al salvataggio ha collaborato anche il gestore della nuova ovovia di Colere, che ha messo a disposizione l’impianto perché altrimenti ci sarebbero volute due ore di risalita con gli sci e altrettante per portare il 75enne fino alla stazione dell’ovovia per poi ridiscendere lungo le piste fino al paese. Pure il gestore del rifugio ha dato una mano.