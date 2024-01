Macchinario s’inceppa. Operaio di 26 anni si ferisce a una mano

Operaio ferito alla mano ieri mattina mattino poco prima delle 9 nella ditta Italia smaltimento. Per l’intervento è stato chiesto l’ausilio di un’eliambulanza che però non è potuta decollare a causa delle condizioni meteorologiche. Il ferito, uno straniero di 26 anni residente in provincia di Bergamo, è stato portato in ambulanza nell’ospedale S. Gerardo di Monza. Poco prima delle 9 stava lavorando con una macchina compattatrice che comprime i rifiuti da smaltire. Il macchinario si è inceppato e l’operaio ha cercato di rimuovere quello che impediva alla macchina di funzionare, mettendoci una mano. Il macchinario è ripartito ghermendo però anche la mano destra del 26enne. Sono arrivati i soccorsi con auto medica e un’ambulanza della Croce verde di Soncino, seguiti da una pattuglia di carabinieri di Crema.