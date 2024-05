Ma l’ultimo ostacolo è il più alto . C’è Conegliano Campione d’Italia

Prosegue il conto alla rovescia per le SuperFinals di Champions League che vedranno tra le protagoniste anche l’Allianz Vero Volley Milano. A quasi un mese dall’eliminazione per mano della Savino del Bene Scandicci nei playoff scudetto, la squadra del Consorzio tornerà quindi in campo un’ultima volta nell’appuntamento più importante dell’anno, che è stato raggiunto grazie al golden set conquistato in casa del Fenerbahce.

Domani alle 19 (ora italiana) all’Antalya Sport Salonu della città turca, le ragazze allenate da coach Marco Gaspari sfideranno l’A. Carraro Imoco Conegliano. Le campionesse d’Italia, dopo aver completato la loro trionfale cavalcata nazionale aggiudicandosi oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia anche il settimo tricolore della loro storia (il sesto consecutivo) cercheranno di chiudere un ciclo irripetibile nel migliore dei modi. Da lunedì diverse delle protagoniste degli ultimi anni, a partire dalle americane Plummer e Cook, lasceranno il Veneto e l’Italia. Milano però cercherà di rovinare la festa e conquistare un primo storico titolo di campione d’Europa. Alessia Orro e compagne sono già atterrate ieri ad Antalya, dove si sono allenate, cosa che faranno anche stasera e domani mattina. In mezzo spazio anche per shooting e media meetting, a conferma che non si tratta di una trasferta come le altre. Di tempo per prepararsi al meglio la formazione del Consorzio ne ha avuto fin troppo e sarà in questo senso fondamentale capire come riuscirà a riattaccare la spina. E’ questa la maggiore incognita a livello di approccio alla gara da parte di una squadra che dal punto di vista tecnico ha lavorato molto su quello che non aveva funzionato nelle ultime uscite, ovvero ricezione e battuta. Ci sarà da spingere forte dalla linea del servizio per non permettere a Wolosz di avere la palla in mano in tutte le azioni: far muovere la palleggiatrice polacca è la chiave del match.

A loro volta, le pantere cercheranno di mettere in difficoltà Myriam Sylla e compagne che dovranno tornare quelle ammirate nella semifinale di Champions e in generale in tutta la campagna europea, ricordando anche la vittoria ottenuta proprio in Turchia con le campionesse uscenti del VakifBank Istanbul. Da quel 3-0 ottenuto nella fase a gironi sembra passato un secolo e trattandosi ora di una partita secca è meglio concentrarsi su cosa succederà domenica alle ore 20 locali. Un trionfo cancellerebbe in un colpo solo tutte le critiche arrivate negli ultimi mesi e renderebbe più che positiva una stagione in cui finora non è stato alzato neanche un trofeo, con le finali di Coppa Italia e Supercoppa perse proprio contro Conegliano in momenti diversi di questa lunghissima stagione.