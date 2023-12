Lume e Albino, voglia di playoff

LUMEZZANE (Brescia)

Il derby lombardo tra Lumezzane ed AlbinoLeffe, una delle quattro gare odierne che concluderanno l’andata del girone A di serie C, si preannuncia aperto ad ogni risultato. I tre punti in palio (a partire dalle 14) al Saleri fanno gola, infatti, ad entrambe le contendenti e possono servire ai seriani per consolidare la loro posizione in zona playoff, mentre potrebbero trasmettere ai valgobbini lo slancio giusto per riuscire ad entrare in queste ambite posizioni della classifica. Il tecnico rossoblù, Arnaldo Franzini: "La rabbia dopo la partita con il Mantova ci deve servire da sprone. Tutto il buono che si è visto nella sfida con la capolista dev’essere confermato con l’AlbinoLeffe". Sul fronte degli ospiti mister Giovanni Lopez guarda all’incontro odierno con grande determinazione: "Siamo in forte emergenza, ma nelle ultime uscite abbiamo dimostrato di riuscire a fare sempre la nostra partita". Lu.Ma.