Lierna, pericolo isolamento: "Serve lo svincolo"

Lierna e i liernesi rischiano l’isolamento. Con la frana che ha interrotto la Sp 72 e la ferrovia tra Lierna e Varenna a nord, i lavori in corso nelle gallerie della provinciale tra Lierna e Mandello a sud, basterebbe un problema nella zona di Grumo per tagliare completamente fuori dal resto del mondo il paese. A mettere in guardia è Nunzio Marcelli, consigliere comunale di minoranza, che sollecita la realizzazione di uno svincolo di collegamento con la Statale 36. Se ne parla dagli anni ‘90, negli anni 2000 sono stati valutati diversi progetti, nel 2008 sembrava la volta buona, ma nulla è stato poi realizzato. "A Lierna abbiamo una grave carenza di infrastrutture – avverte Marcelli –. Occorre un piano di potenziamento consistente delle corse di battelli capienti o un tracciato viabilistico di collegamento con la SS 36". D.D.S.