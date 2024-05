Lecco, sì alla cessione ma il tempo stringe

Aliberti è disposto ad aumentare il suo impegno ma per chiudere la trattativa e comprare il Lecco mancano ancora alcuni soci. Aniello Aliberti fa sul serio, la sua volontà è quella di acquistare il Lecco tanto che l’imprenditore di origine campana ma ormai bergamasco di adozione ha alzato l’asticella. "Sono pronto, contrariamente a quanto avevo ipotizzato all’inizio, ad acquisire fino al 51% o anche il 60% del Lecco – dice Aliberti senza indugi –. E’ chiaro però che nei prossimi giorni, diciamo nel giro di poco al massimo a fine mese, si debbano fare avanti altri soci altrimenti non se ne fa nulla. Questo è un fattore imprescindibile…".

Parole chiare del possibile nuovo patron del Lecco che sta trattando con l’attuale patron Paolo Leonardo Di Nunno, l’uomo che ha in mano alla fine il destino della società bluceleste e che (giustamente) ha già fatto le sue valutazioni e informato i possibili acquirenti del valore della società. Di quanti soldi vuole, in pratica, per cedere il Lecco. Uno dei soci di minoranza potrebbe essere il cinese Alex Lin. "Si, lui potrebbe entrare a far parte della società ma con una percentuale che si aggira tra il 5 e il 10 per cento, non di più, così come mi ha detto più volte".

Se così fosse, allo stato attuale delle cose, unendo il 60% al massimo di Aliberti e il 10% di Lin si toccherebbe quota 70% e quindi i conti sono presto fatti: per riuscire a comporre una compagine in grado di poter acquistare il Lecco manca un socio o più soci che riescano a coprire, diciamo così, il 30% mancante. "Io rimango fiducioso, qualcuno si è fatto avanti e ha mostrato interesse ma è chiaro che prima di chiudere la trattativa voglio garanzie della presenza di nuovi soci".

La dead line potrebbe essere il 4 giugno, l’ultimo giorno utile per iscrivere la squadra alla serie C. Iscrizione che, visto il poco tempo che manca, deve essere formalizzata dall’attuale proprietà che, peraltro, ha sempre dichiarato di volerla pagare senza esitazioni.

Fulvio D’Eri