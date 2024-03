Lecco senza alternative. Ora deve solo vincere

Il Lecco ha un solo risultato possibile sul campo di Ascoli: la vittoria. Ultimo in classifica e ormai ad un passo dal baratro, il Lecco di Alfredo Aglietti scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16.15 al Cino e Lillo Del Duca per affrontare l’Ascoli, terzultimo e affidato in settimana alle cure di Massimo Carrera, in quella che è sicuramente l’ultima possibilità per dare un senso all’ultima parte di stagione. L’unica possibilità per farlo è vincere. "Il tempo per centrare l’impresa e ottenere la salvezza c’è, ne sono convinto" ha detto Aglietti.

LECCO (4-4-2): Melgrati, Lemmens, Ierardi, Capradossi, Caporale; Degli Innocenti, Galli, Sersanti, Parigini; Novakovich, Inglese. All. Aglietti