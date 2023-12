Lecco, punto d’oro con il Venezia

Il Lecco torna dal Penzo con un ottimo punto per la salvezza. Buona prova della squadra di Bonazzoli e Malgrati che, opposta ad una big come il Venezia, è uscita dal campo con un importante pareggio per 2-2. Partenza lanciata dei padroni di casa, ma è il Lecco a passare in vantaggio. Al 21’ palla a Sersanti che viene steso in area da Sverko per un rigore piuttosto netto. Sulla palla va lo specialista Lepore che non sbaglia.

Ad inizio ripresa il Venezia prima pareggia al 12’, con un gran tiro di Johnsen, e poi passa in vantaggio al 15’ con Tessman. Il Lecco però si riversa in avanti e al 26’ pareggia con Ionita.

Classifica: Parma 38; Venezia 34; Cremonese, Como e Cittadella 32; Catanzaro 30; Palermo 29; Modena 27; Brescia 25; Sampdoria e Bari 22; Cosenza e Pisa 21; Reggiana e Sudtirol 20; Ternana e Lecco 17; Spezia e Ascoli 16; FeralpiSalò 13.