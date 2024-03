"Lecco-Palermo: sfida cruciale per il Lecco in cerca di riscatto"

Col Palermo senza paura per provare a centrare i tre punti e riaccendere la fiammella della speranza. Questo deve essere l’obiettivo del Lecco che, ultimissimo della classe con 21 punti al suo attivo a meno 7 dalla zona playout, domani pomeriggio alle 16.15 ospiterà il Palermo di Eugenio Corini, squadra sesta in classifica ma reduce da due sconfitte consecutiva che l’hanno allontanata dalla promozione diretta. La crisi del Lecco, invece, dura ormai da tanto tempo: nel 2024 la squadra lecchese non ha ancora vinto ed è reduce da 8 sconfitte e un pareggio. Un bilancio, purtroppo, da retrocessione diretta ma al termine del campionato mancano ancora 10 giornate e quindi di punti per andare a riacciuffare i playout ce ne sono ancora tanti. Quel che è certo è che il Lecco deve ritrovare verve, deve riaccendere i motori e per farlo c’è un solo modo: tornare a vincere.

La settimana in casa dei blucelesti è stata quantomai travagliata, si è passati dall’esonero lampo di Aglietti di sabato sera alla riconferma del tecnico toscano la domenica. Un teatrino che non è di certo piaciuto ai tifosi del Lecco, spesso e volentieri il dodicesimo uomo in campo, che hanno apposto uno striscione fuori dallo stadio "squadra e società senza dignità, rispettate la nostra città".

Aria di contestazione quindi a Lecco. Top secret la formazione lecchese, ma ci si attende un guizzo da Aglietti, sempre sulla graticola.

Fulvio D’Eri