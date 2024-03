Le Rondinelle inseguono i playoff. Adesso per Maran è vietato sbagliare

Le ultime partite hanno fatto vedere che il Brescia ha le carte in regola per ritagliarsi un posto nei play off. Anche le uscite più recenti, dalla vittoria sul Palermo alle sfide giocate a testa alta con Parma e Catanzaro, hanno evidenziato che la squadra di Maran ha trovato identità e convinzione ed è pronta ad affrontare le otto giornate rimanenti con la fiducia di poter accedere agli spareggi post season. In effetti la classifica è corta e, considerando che le prime quattro poltrone per i play off sono già virtualmente assegnate, rimangono ancora a disposizione due biglietti per accedere alle sfide più importanti dell’anno. A tal proposito, dai 40 punti della Sampdoria sino ai 37 di Modena, Reggiana e Pisa, ci sono sette contendenti raggruppate nel fazzoletto di tre lunghezze, con le Rondinelle che, al momento, sono collocate all’ultimo posto utile per venire ammesse agli spareggi (a +1 su Sudtirol e Cittadella). In casa biancazzurra gli elementi che possono indurre alla fiducia sono innanzitutto il ritorno in campo di Cistana, la buona vena realizzativa di Borrelli e la solidità che il Brescia sta mettendo in bella mostra. La strada è ancora lunga, ma la formazione di Maran con questo passo può trasformare in realtà quella che solo poche settimane fa poteva essere considerata l’illusione dei play off. Luca Marinoni