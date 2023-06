Lavoro in Lombardia, 8 offerte con contratti diversi

Caricatore distributori automatici, 1 posto. Contratto: tempo determinato di 3 mesi. Sede di lavoro: Pederno d’Adda. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7551. Operatore su frese, 1 posto. Contratto: da valutare in base all’esperienza. Sede di lavoro: Lecco. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7602. Progettista impianti elettrici, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lecco. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7608. Addetto alla vendita, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Merate. Centro per l’impiego di Lecco: codice 7561. Addetto alle pulizie, 2 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Sondrio. Centro per l’impiego di Sondrio: [email protected] Operaio termoidraulico, 1 posto. Contratto: da valutare, richiesta esperienza. Sede di lavoro: Dubino. Centro per l’impiego di Morbegno: : [email protected]