L’Atlantide pensa sempre in grande. Zambonardi: "Ragazzi motivati"

L’Atlantide è decisa a sfruttare l’inizio dell’anno nuovo per consolidare i suoi obiettivi e in questo il secondo incontro casalingo consecutivo, che domenica 14 condurrà Porto Viro al S. Filippo, riveste un’importanza del tutto particolare per le fortune dei Tucani. Nel match dell’Epifania con un Pineto affamato di punti la squadra di coach Zambonardi ha dovuto arrivare sino al tie-break per conquistare la vittoria desiderata, lo stesso obiettivo che capitan Tiberti e compagni sono decisi ad ottenere (ma possibilmente con bottino pieno) contro i veneti. Iniziare il 2024 con due successi, in effetti, potrebbe mettere le ali alle ambizioni della formazione bresciana, consolidandone al tempo stesso la posizione in classifica e la convinzione. I numeri della classifica, del resto, confermano che Brescia, attualmente sesta, ha le carte in regola per centrare l’obiettivo dei play off (riservati alle prime sette), ma i Tucani possono guardare avanti e vedere se è possibile alzare l’asticella delle ambizioni.

Al momento, in effetti, l’Atlantide è saldamente nelle posizioni che valgono l’accesso alla post season con sette lunghezze di vantaggio su Santa Croce e Cantù che condividono l’ottavo posto. In effetti, se è vero che Ravenna è distante solo due punti, è altrettanto innegabile che le rivali che occupano i primi posti possono essere alla portata del sestetto bresciani. In questo senso la capolista Grottazzolina ha accumulato un vantaggio importante, ma, numeri alla mano, le sue inseguitrici sono racchiuse in un fazzoletto di punti e questo, quando mancano ancora undici partite, fa capire che tutto può ancora succedere: "Tutte le partite sono difficili e nascondono insidie. Noi dobbiamo essere bravi a dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo, senza nessun altro pensiero". È lo spirito che coach Zambonardi chiede ai suoi giocatori. Lu.Ma.