L’Associazione Italia Israele bacchetta la Giunta sull’antisemitismo

"Grave disappunto, indignazione e stupore per il comportamento dell‘Amministrazione comunale riguardo all’adozione della definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Allied". Lo ha fatto sapere l’Associazione Italia Israele di Brescia dopo che l’adozione della definizione, approdata in Consiglio comunale venerdì come mozione del centrodestra, è naufragata per gli emendamenti della maggioranza, che avrebbero snaturato il contenuto, togliendo, ad esempio, riferimenti espliciti a comportamenti antisemiti. Anche l’assenza del sindaco Emilio Del Bono (foto) e vicesindaco al dibattito ha portato l’associazione a condannare "l’asservimento alle posizioni pericolosamente negazioniste o di rifiuto".