L’Allianz trova l’ostacolo Trentino. Egonu incrocia l’ex ct Mazzanti

Comincia oggi il 2024 dell’Allianz Vero Volley Milano, impegnata in una sfida sulla carta decisamente abbordabile contro l’Itas Trentino, fanalino di coda della classifica di serie A1 a -8 dalla salvezza.

La squadra femminile del Consorzio ha già dimostrato di essere quasi imbattibile con le piccole e a maggior ragione visto che Alessia Orro e compagne saranno fresche e riposate non dovrebbe esserci storia.

A rendere più interessante la sfida in programma alle 19.30 all’Allianz Cloud e valida per la seconda giornata del girone di ritorno è però un particolare non da poco, ovvero l’esordio sulla panchina delle ospiti di Davide Mazzanti. L’ex commissario tecnico della Nazionale, chiamato a sostituire coach Marco Sinibaldi, curiosamente inizierà la sua durissima corsa per la salvezza quindi proprio contro Paola Egonu, dopo tutto quello che è successo la scorsa estate prima dell’esonero.

In campo la partita dovrebbe essere a senso unico, specialmente se giocherà proprio l’opposto di Cittadella, decisa a restare sul trono della classifica individuale delle top scorer stagionali. Coach Marco Gaspari però come sempre tiene alta la soglia di attenzione delle sue ragazze: "Ripartire dopo una sosta, soprattutto al termine di un 2023 in cui si è giocato tantissimo, è sempre molto delicato. A maggior ragione contro una squadra che ha appena cambiato la guida tecnica. Dovremo essere pratici per adattare il sistema muro-difesa in corso di gara. Da parte nostra dobbiamo tenere alta la concentrazione, come già detto, perché ogni ripartenza è sempre qualcosa di delicato".

"Abbiamo ripreso bene il lavoro - aggiunge Gaspari - abbiamo recuperato dopo le fatiche del 2023, anche se sappiamo che avremo un gennaio tremendo. L’obiettivo è il solito, cercare di trovare la vittoria davanti al nostro pubblico e consolidare il secondo posto, guardando sempre chi abbiamo davanti a noi più chi ci insegue. E’ importante partire bene e portare a casa il risultato".

Milano è in striscia positiva da nove partite consecutive in campionato e va quindi alla caccia della decima affermazione di fila che le permetterebbe di rimanere al secondo posto della classifica, davanti alla Savino de Bene Scandicci, in attesa dello scontro diretto in programma in toscana sabato 13 alle 21, dopo la Champions.

La partita tra VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore e Igor Novara è stata invece rinviata in quanto le rosa sono prive della centrale Linda Manfredini, convocata nella Nazionale U20 che in questi giorni a Ragusa si gioca la qualificazione agli Europei di categoria. La VBC ha richiesto e ottenuto alla Lega lo spostamento della gara che per ora non è stata ancora ricalendarizzata.

Esce a testa alta da Palazzo Wanny la UYBA Volley Busto Arsizio che, come contro Milano, gioca due set da favola, ma poi cede alla distanza alle più quotate avversarie. Finisce 3-1 per la Savino del Bene Scandicci.

Andrea Gussoni