L’Alcione non fa Miracoli . In casa cede 1-0 al Ligorna

di Luca di Falco

Cade a sorpresa tra le mura del campo Kennedy l’Alcione Milano superato di misura dal Ligorna, la terza squadra di Genova. Per la formazione di mister Giovanni Cusatis dunque un turno infrasettimanale infausto, un inciampo che chiaramente può capitare anche ai migliori del momento e che non deve essere assolutamente drammatizzato visto il ruolino di marcia che fin qui ha visto protagonisti nel girone A (del campionato di serie D) proprio la formazione degli orange meneghini.

Dopo il primo tempo terminato in perfetta parità, il risultato della partita si sblocca nel secondo tempo a favore dei liguri in completo giallo da trasferta, quando il cronometro registra l’ottavo minuto di gioco. Da un traversone effettuato dalla destra, dopo un’apertura di campo dalla parte opposta con un giro palla efficace da parte degli ospiti, è imperioso lo stacco di testa operato con perfetta scelta di tempo sull’avversario da parte dell’attaccante Luca Miracoli, che porta avanti in questa maniera la squadra allenata da mister Manuel Lunardon. L’Alcione Milano nonostante tutta la buona volontà dimostrata anche nel finale di partita, non riesce però a riequilibrare le sorti della partita.

ALCIONE-LIGORNA 0-1 (0-0)