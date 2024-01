La squadra di Modesto all’esame Gorgonzola

Gli esami non finiscono mai per l’Atalanta under23 di Francesco Modesto impegnata questo pomeriggio alle 18,30 a Gorgonzola sul campo della Giana Erminio. Ritorno nello stadio dove a settembre la baby Dea ha giocato la sua prima partita, in attesa del completamento dei lavori di restyling al Comunale di Caravaggio. Debutto assoluto per i nerazzurri allora, quello a Gorgonzola, coinciso con una rocambolesca sconfitta per 3-2 contro la Virtus Verona. Oggi l’Atalanta, più matura e scafata, è in piena zona playoff, quarta con 36 punti, sei in più della Giana Erminio sconfitta all’andata a Caravaggio 3-2. "Siamo un bel gruppo, stiamo crescendo", sottolinea ai canali ufficiali del club il 19enne centrocampista Endri Muhameti. "Rispetto all’andata sarà un’altra partita, noi - ha aggiunto il centrocampista nerazzurro - siamo in un buon momento, loro arrivano da due sconfitte consecutive e vorranno riscattarsi, per cui sarà una partita molto difficile". Dea reduce da due successi consecutivi ottenuti con il minimo scarto, per 1-0, contro la Virtus Verona, con gol di Ghislandi, e contro il Trento, con gol di Bonfanti: mister Modesto non avrà a disposizione gli infortunati Bernasconi. Ceresoli e Awua. Davanti possibile tridente con Capone, Cissè e Di Serio.Fabrizio Carcano