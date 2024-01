La Pro Sesto attende il Mantova . L’AlbinoLeffe sfida il Fiorenzuola

Sono cinque le partite che nel pomeriggio concluderanno il programma della ventiduesima giornata del girone A di serie C. Tra queste merita un occhio di riguardo il derby che alle 18.30 metterà di fronte Pro Sesto e Mantova. Una sfida che riporta agli accesi duelli della comune militanza in serie D, molto importante per entrambe le contendenti, che sono obbligate a cercare la vittoria per inseguire i rispettivi, diversi obiettivi, con i milanesi che devono tentare di riemergere dai play out, mentre i virgiliani, guidati dal dt Botturi, ex di turno insieme a Wieser, sono chiamati a proseguire a pieno ritmo la corsa verso la serie B.

Mantova che pensa anche al mercato. "A livello numerico -spiega il tecnico Possanzini - qualcosa ci manca. Con la società stiamo valutando. Si è creato un equilibrio che voglio custodire. Cercheremo comunque di capire se c’è un profilo che si possa sposare bene con le caratteristiche tecniche e morali di questa squadra".

In chiave lombarda partita molto importante pure per la Pro Patria, che deve fare risultato ad Arzignano per evitare di venire risucchiata nella zona riservata agli spareggi-salvezza. È invece chiamato a sfruttare il fattore campo l’AlbinoLeffe, che deve dare fondo alle proprie risorse per superare un avversario ostico come il pericolante Fiorenzuola. Completano il quadro odierno Virtus Verona-Legnago e Trento-Novara. Lu.Ma.