La mappa dei 555 impianti attivi Dall’acqua il 62% delle rinnovabili

Sono 555 gli impianti idroelettrici in Lombardia mappati in tempo reale da Atlaimpianti, l’atlante geografico interattivo delle rinnovabili che raccoglie i principali siti di produzione di energia elettrica e termica. Secondo il servizio di Gse (Gestore dei servizi energetici), società partecipata dal Ministero dell’economia istituita per promuovere le rinnovabili e l’efficienza energetica, la Bergamasca è la seconda provincia per numero di impianti che producono energia elettrica sfruttando l’acqua: sono 146 per una potenza complessiva di poco superiore a 343 megawatt. Solo Brescia con 168 siti idroelettrici ne ha di più, con il record anche di potenza: 2.221,7 megawatt. Al terzo posto si trova la Valtellina: in provincia di Sondrio gli impianti sono 84, ma nel territorio più montano della regione si producono 2.204,6 megawatt di energia elettrica, il dato più alto in rapporto agli impianti. Queste tre province rappresentato i due terzi della capacità idroelettrica lombarda.

Nel 2022 nella regione sono stati prodotti oltre 20mila gigawattora da fonti rinnovabili, il 12% in più rispetto al 2020 (17.923). L’acqua ha generato da sola il 61,9% del totale di energia elettrica green lombarda. La seconda fonte “verde“ in Lombardia sono i biogas. Ma da soli hanno generato solo il 15,79% di energia. Seguono il solare (13,62%), le biomasse (7,24%) e i bioliquidi (1,46%). In valori assoluti, dall’acqua sono arrivati 12.426 gigawattora di energia in su 20.074. Luca Balzarotti