La capolista Brescia non si fida di Brindisi fanalino di coda

Brescia affronta Brindisi in una sfida cruciale per il vertice della classifica nel girone d’andata. La squadra pugliese, attualmente ultima, ospiterà la Germani, reduce dalla vittoria contro Milano e in corsa per il primo posto, anche se dipenderà molto dal risultato di Venezia contro Napoli.

I precedenti tra Brindisi e Brescia vedono i lombardi in vantaggio con 13 vittorie su 22 incontri. Nelle sfide in Puglia, il bilancio è equilibrato, con Brescia avanti per 6-5. L’allenatore di Brescia, Alessandro Magro (nella foto), ha già battuto due volte Dragan Sakota, attuale coach di Brindisi, nella scorsa stagione.

Tra gli ex di questa partita, troviamo Jason Burnell e David Cournooh per la Germani Brescia, con esperienze passate a Brindisi, e Eric Lombardi e Tommaso Laquintana per l’Happy Casa.

Le dichiarazioni dei due coach delineano la tensione e l’importanza dell’incontro. Dragan Sakota di Brindisi sottolinea l’aggiunta di Frank Bartley, miglior realizzatore della scorsa stagione, e la necessità di affrontare ogni partita con la migliore versione della squadra. Matteo Cotelli, vice allenatore di Brescia, riconosce "la difficoltà della sfida contro una squadra desiderosa di punti salvezza". A.L.M.