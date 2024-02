La bisarca prende fuoco . Autostrada chiusa ore

Autostrada A4 chiusa al traffico per ore in direzione di Milano nella serata di venerdì per l’incendio di una bisarca carica di auto di lusso. Il rogo è divampato per motivi in corso di accertamento poco prima delle 20 dal rimorchio chiuso di un mezzo pesante di un’impresa di trasporto straniera. Il tir aveva da poco passato il casello di Desenzano del Garda e procedeva verso Brescia est quando all’altezza del chilometro 242, appunto sulla carreggiata verso Milano, dal rimorchio sono scaturite le fiamme. L’autista se n’è accorto, ha fatto appena in tempo ad accostare e a fermarsi nella corsia di emergenza e poi ha dato l’allarme, mentre il rogo si estendeva velocemente alle macchine di alta gamma. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi di varie squadre dei vigili del fuoco, insieme alla polizia stradale. Per prima cosa i pompieri hanno provveduto a limitare i danni mettendo in salvo la motrice del camion, allontanata il prima possibile dal rimorchio.

Per ragioni di sicurezza la tratta autostradale interessata dalle operazioni di spegnimento del fuoco è stata chiusa per ore (e il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria). I vigili hanno lavorato a lungo per circoscrivere e domare l’incendio. Non si sono registrati feriti. B.Ras.