Italcementi a Calusco d'Adda, inquietante nube tossica minaccia la Valle dell'Adda Ambientalisti e sindaci si mobilitano contro l'aumento della produzione di Italcementi a Calusco d'Adda che potrebbe far aumentare la nube tossica che ogni giorno si leva dal camino dello stabilimento. Assemblee pubbliche per discutere del rischio per la salute.