Romano di Lombardia (Bergamo), 2 novembre 2019 - Si è costituito in caserma a Romano di Lombardia (Bergamo), un 27enne, che nella serata di ieri avrebbe investito due persone, ferendole, senza però fermarsi a prestare soccorso. Il giovane è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. I feriti, due uomini originari del Pakistan, non sono in pericolo di vita.

Al giovane, residente a Romano, è stata anche ritirata la patente di guida, mentre la sua Volkswagen Polo è stata posta sotto sequestro. Grazie alle telecamere, i carabinieri erano già sulle sue tracce.