Internazionali d’Italia juniores. Le azzurre non lasciano il segno

Gli Internazionali d’Italia juniores che sono riusciti a scampare (da metà mattinata) sui campi in terra del Tennis Club Milano Bonacossa la pioggia prevista per la giornata di martedì, ma ugualmente costretti a sfruttare la disponibilità dei campi di Giussano per completare gli incontri di primo turo di singolare e doppio hanno emesso il primo verdetto: non c’è più traccia d’Italia nel tabellone principale femminile dopo che tutte e nove le azzurre iscritte sono state eliminate all’esordio. Alle sette estromesse nella giornata di lunedì, si sono infatti aggiunte Sveva Pieroni e Gaia Meduzzi. La pistoiese, al via con una wild card, ha raccolto le briciole al cospetto della giapponese Mayu Crossey (nella foto sotto) , forte del ruolo di testa di serie n°13, che si è imposta per 6/2, 6/1. Qualche resistenza in più ha opposto la piemontese Maduzzi, che partiva addirittura con i favori del pronostico (almeno in termini di classifica: 66 contro 105) sulla qualificata Valentina Steiner.

Tuttavia la tedesca ha giocato meglio i punti decisivi, meritandosi il successo per 7/5, 7/6(3). Al termine primo turno, il singolare femminile registra l’uscita di scena di cinque teste di serie: Sonobe (Gia, n°4), Vergara Rivera (Cil, n°7), Rolls (Usa, n°9), Stankiewicz (n°15) e Penickova (n°16).

Nel singolare maschile festeggiamo la soffertissima vittoria sul filo di lana di Matteo Sciahbasi. Il marchigiano, interrotto lunedì a causa della pioggia quando era avanti di un set sull’ostico britannico Oliver Bonding, decimo favorito, ha subìto il temuto ritorno dell’avversario, impostosi al tie break del secondo set, ma Sciahbasi ha mostrato nervi saldi e, senza perdersi d’animo, ha strappato il successo per 7/5 nel parziale decisivo, che gli apre a questo punto un corridoio interessante, a partire dal match odierno contro il tedesco Max Schoenhaus. Sciahbasi si aggiunge a Jacopo Vasamì, Daniele Rapagnetta e Pierluigi Basile che già avevano guadagnato il passaggio del turno. Niente da fare invece per Lorenzo Angelini, sconfitto con un doppio 6/2 dal lucky looser spagnolo Carles Cordoba.

Oltre a Bonding, il trofeo Bonfiglio saluta con una certa sorpresa il ceco Maxim Mrva, quarto favorito e numero 10 della classifica mondiale ITF, sconfitto senza reagire dallo statunitense Jack Kennedy per 6/3, 6/2.

Oggi sono in programma tutti i match di secondo turno a partire dalle ore 9, l’ingresso in via Arimondi è libero.