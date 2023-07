Incidente a Villa di Serio: è morto Silvano Moraschini, l’automobilista finito contro camion e guardrail

Villa di Serio (Bergamo), 4 luglio 2023 – Non ce l’ha fatta Silvano Moraschini, l’automobilista 56enne di Valbondione, alla guida di una delle vetture coinvolte nell’incidente di lunedì pomeriggio sulla strada provinciale 35 all’altezza di Villa di Serio, in provincia di Bergamo. La sua auto si è scontrata frontalmente con un camion per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne che viaggiava in direzione Bergamo avrebbe improvvisamente sbandato, finendo contro il camion a rimorchio che procedeva nel senso opposto e infine contro il guardrail.

Il conducente è stato trasportato in giravi condizioni, dopo le prime cure sul posto, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con diversi traumi a cranio, torace e arti inferiori. Nel tardo pomeriggio le le condizioni si sono ulteriormente aggravate e Moraschini è decedut o . Per il camionista un trauma alle gambe.