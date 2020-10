Bergamo, 4 ottobre 2020 - Viaggiava sulla Smart quando è rimasta coinvolta in un incidente con una Renault Megane Scenic. L’impatto è stato violento, e la conducente della Smart è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Finita sull’asfalto è morta pochi minuti dopo. Cosi ha perso la vita venerdì sera Luigina Belotti, 67 anni, di Chiuduno. L’incidente intorno alle 22 in autostrada A4 in direzione di Brescia, dove la vittima gestiva un locale notturno.

Il figlio, che viaggiava anche lui in autostrada in un’altra auto, seguiva la madre a distanza è rimasto bloccato proprio dal tamponamento in cui era rimasta coinvolta la madre. Allora lui, preoccupato, le ha telefonato a ripetizione, senza ricevere risposta. E poco dopo ha scoperto, sul posto, cos’era successo, che sua mamma era morta.

L’incidente si è verificato tra i caselli di Ponte Oglio e Grumello del Monte. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte della Polizia stradale di Seriate, competente per territorio, la Smart di Luigina Belotti sarebbe stata tamponata da una Renault Megane Scenic sbandando improvvisamente.

La vettura è finita contro il new jersey che separa le carreggiate: la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un paio di ambulanze e un’automedica, ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo in cui si era verificato l’impatto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 67enne di Chiuduno. Illeso ma sotto choc il conducente dell’altra vettura coinvolta. Resta da chiarire l’esatta dinamica al vaglio degli inquirenti. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che probabilmente chiedere di far eseguire l’autopsia.

Francesco Donadoni